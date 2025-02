Milano, addio al sociologo Federico Butera: insegnò all’università Bicocca

Milano, 11 febbraio 2025 – Il mondo accademico in lutto per la scomparsa di Federico Butera, sociologo e docente emerito di Scienze dell’organizzazione. Aveva 85 anni, da poco compiuti. È morto lunedì scorso a Milano, la città dove era nato nel gennaio del 1940. Fra le sue esperienze in cattedra spiccano il periodo trascorso al Politecnico, come professore a contratto, e quello all’università Bicocca, da ordinario di Scienze dell'organizzazione.

A dare l’annuncio della scomparsa, “con amore e profonda tristezza”, sono stati la moglie Roberta e i figli. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 14 febbraio, alle ore 14, nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano.

L’attività

Butera era il presidente della Fondazione Irso - un ente non profit in cui è stato trasformato l'Irso - l’Istituto di ricerca intervento sui sistemi organizzativi, da lui fondato e presieduto ininterrottamente fin dal 1974.

Butera, con spirito pionieristico e progressivo, ha guidato un gran numero di progetti innovativi di “organization and job design” in imprese e pubbliche amministrazioni, fra cui le “isole” della Olivetti, il Nuovo Treno Medio della Dalmine, l'unificazione degli Uffici delle Entrate, il customer care della Vodafone, l'organizzazione del Tribunale e della Procura di Monza. Ha pubblicato oltre 250 articoli e 37 libri in Italia e all'estero.

Il profilo

Nato a Milano il 9 gennaio 1940, Butera si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Palermo nel 1962 con Gioacchino Scaduto e Piersanti Mattarella e si era specializzato in sociologia alla Harvard University e in Management Sciences alla Sloan School del Mit di Boston.

La sua carriera manageriale e imprenditoriale inizia alla Olivetti nel 1962, dove nel 1968 diviene direttore del Centro di sociologia e studi sull'organizzazione, succedendo a Luciano Gallino. In questa responsabilità ha suscitato e accompagnato il programma di change management che la Olivetti avviò nel passaggio dalla meccanica all'elettronica che dette luogo fra l'altro alla nascita delle "isole di produzione".

Lasciata la Olivetti, ha fondato e diretto l'Irso. Dalla radice dell'Istituto sono sorte alcune società di consulenza italiane, oltre a diversi progetti universitari.

In cattedra

La sua carriera di docente e ricercatore è stata parallela a quella professionale e manageriale. Butera iniziò a insegnare all'Università nel 1970 con incarichi di insegnamento a contratto a Torino e poi all'Università della Calabria, al Politecnico di Milano e alla Università della California a Los Angeles. Nel 1988 vinse il concorso di prima fascia, nominato professore di prima fascia senza essere stato prima ricercatore e associato. In quell'anno era stato chiamato a ricoprire la prima cattedra di sociologia dell'organizzazione all'Università di Roma "La Sapienza".

Nel 2000 è stato chiamato all'università di Milano Bicocca, in forza alla facoltà di Sociologia e Scienze Sociali dove in qualità di professore ordinario ha insegnato diverse materie attinenti alle scienze dell'organizzazione e dove è stato fondatore e presidente del Corso di laurea in scienze dell'organizzazione con sede a Monza.