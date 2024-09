Raffaella Poggiani Keller, morta l’archeologa paladina della preistoria in Lombardia

Bergamo – L'archeologa Raffaella Poggiani Keller, protagonista di assoluto rilievo dell'archeologia preistorica nel nord Italia, specialista dell'arte rupestre della Val Camonica, è morta all'età di 75 anni. I funerali si svolgeranno sabato 14 settembre, alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale di Solto Collina (Bergamo).

Chi era

Laureata in Lettere classiche con la specializzazione in archeologia-settore preistorico all'Università di Pisa, ha iniziato la carriera come docente di materie letterarie e ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di direzione, come conservatore onorario, del Civico Museo Archeologico di Bergamo. Per più di 30 anni, prima come funzionario poi come dirigente archeologo del Ministero dei Beni culturali, Poggiani Keller si è impegnata fortemente per la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico dei territori di Bergamo e Brescia, con particolare attenzione alle vallate alpine e ai siti Unesco dell'arte rupestre e dei siti palafitticoli.

Gli incarichi

Ha rivestito per anni il ruolo di dirigente della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia e nella sua carriera è stata responsabile della tutela e ricerca archeologica per la Preistoria e Protostoria nelle province di Bergamo, Brescia e Sondrio, oltre che impegnata nella direzione di molti musei e parchi nazionali. Ha inoltre coordinato il progetto di allestimento del museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica e collaborato a molti progetti Unesco. Per anni ha diretto il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte e il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo.