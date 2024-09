È morta l’attrice e docente Anna Bianchi, aveva quattro figli: “Sarai sempre sul palco che amavi”

Si è spenta a 55 anni l’attrice, docente e restauratrice Anna Bianchi. Residente a Mantova, lascia un marito e quattro figli. Conosciuta e amata in città, lottava da tempo contro una malattia. Laureata in Storia dell’arte all’Università Cà Foscari di Venezia, Anna si era occupata di vari progetti di restauro in città e aveva recitato in diversi spettacoli teatrali con l’Accademia Campogalliani.

“La nostra amica e attrice è uscita di scena, ma rimarrà per sempre sul palco che amava”, hanno scritto su Facebook i colleghi e amici della Campogalliani. “Esempio di talento, forza d’animo, energia e amore per il Teatro! Ciao Anna”. Qualche hanno fa aveva fondato la compagnia “Senza trucco Ensemble”, portando in scena diversi spettacoli dedicati alla alla violenza sulle donne.

Decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media. “Sei nei ricordi felici e spensierati della nostra Ca' Foscari a Venezia, lì dove eravamo le due mantovane, la bionda e la bruna, con lo stesso cognome. E ora, per sempre nei miei occhi il tuo bellissimo sorriso”, scrive Monica Bianchi. “Una collega meravigliosa, sensibile, legata ai suoi ragazzi e una donna di una forza incredibile”, la ricorda Francesca Corcella.