Fan da ogni regione. Live, il super evento per i dieci anni del festival Metalitalia

Live Music Club, porte aperte dopo la pausa estiva, e la ripresa è a tutto Metal. Si terrà domani e dopo l’appuntamento con Metalitalia, manifestazione giunta alla decima edizione che porta a Trezzo centinaia e centinaia di appassionati del genere. Ma il calendario è già ricco anche di appuntamenti successivi: fra gli altri l’appuntamento con i Sunno, che tornano al Live il 20 settembre dopo tre anni, il ritorno di Ruggero dei Timidi, il 30, e di Matalo, che sarà invece a Trezzo il 23. Torniamo al festival Metal, nato nel 2012 e diventato un appuntamento fisso per tanti fan italiani, "grazie a un cast studiato ad hoc ogni anno - così lo staff del Live - a un’attenta cura per i dettagli scenografici e sonori, e a un pubblico straordinario. Elementi che, negli anni, hanno contribuito a rendere Metalitalia uno degli eventi di questo genere musicale più apprezzati del Paese". La due giorni vedrà sul palco e nel locale band internazionali, show esclusivi, metalmarket e "sorprese che per ora non sveliamo". Le star di sabato 16 sono i Venom, la band di Cronos, quelle del 17 i Folkstone in una imperdibile data di reunion. Ma la lista delle metal band che si alterneranno sul palco è lunga: sabato Venom, Unleashed, Paul D’Anno, Pestilence, Malevolent Creation, Witchmaster, Whiskey Ritual, Miscreance; domenica Folkstone, Feuerschwanz, Wind Rose, Furor Gallico, Diabula Rasa, Kanseil, Draconicon. Due parole in chiusura sull’evento del 30 settembre, il Raduno Timido per festeggiare i 10 anni di carriera di Ruggero de i Timidi (nella foto sotto). "Per l’occasione - così lo staff - l’artista rimetterà in piedi la sua band storica per una grande festa concerto in cui potremo riascoltare tutte le grandi hit, come Timidamente Io, Padre e Figlio, Torna a Udine, La Canzone dell’Estate. Canzoni rese famose anche da Radio Deejay, Lo Zoo di 105 e La Zanzara di Radio 24. Un vero best of del cantante più “pettinato” che ci sia. Vi saranno interventi della soubrette, e moglie, Fabiana Incoronata Bisceglia. Ma il vero protagonista sarà il pubblico". Come sempre, informazioni sulla programmazione, sugli orari e sui biglietti sono alla pagina www.liveclub.it