"Facciamo festa e ritroviamo la speranza"

Natale quando arriva arriva, e quest’anno arriva prima un po’ ovunque. Al via ufficialmente a Basiglio il periodo natalizio, il momento dell’anno preferito dai bambini e dalle famiglie che si stringono e si raccolgono attorno ai valori di speranza, pace e condivisione. Alle 16 di domani è in programma l’accensione dell’albero di Natale allestito in piazza Leonardo da Vinci e per l’occasione l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative per tutte le età. Ci sarà la tenda magica di Babbo Natale con giochi e attività interattive per bambini e genitori e “Merry GrinchMas“, una sfida con mamma e papà per salvare il Natale dalle grinfie del Grinch. Nella biblioteca dei ragazzi l’apertura del calendario dell’Avvento. E, ancora, la cioccolata calda offerta dalla Croce amica e le scatole di Natale solidali preparate dalle associazioni del territorio, mentre gli artisti dell’associazione Unitre allestiranno il presepe e l’associazione Pittori di Basiglio esporrà la mostra “Il Natale“. "Il Natale 2024 – dichiara la sindaca Lidia Reale – arriva in un momento storico particolarmente complesso. In Italia cresce la tensione sociale perché aumenta il costo della vita ma non gli stipendi. Soprattutto tra alcuni giovani manca la fiducia nel futuro e si è perso il rispetto nei confronti dell’altro. Per questo proponiamo una serie di iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli, che coinvolgeranno anche i grandi. Perché sia un Natale di pace per tutti". A Locate l’aria natalizia è arrivata il 20 novembre quando è stata aperta la pista sul ghiaccio di Scalo Milano che sta riscuotendo un notevole successo. A Rozzano un calendario ricchissimo che dura un mese: si parte il 7 dicembre anche qui con l’apertura della pista sul ghiaccio. Mas.Sag.