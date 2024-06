Faccia a faccia tra candidati:. Boffi dà forfait

Domani alle ore 21 al confronto organizzato dal Circolo Arci ci sarà solo Anna Varisco, la candidata del centrosinistra, che risponderà alle domande del pubblico. Il competitor Roberto Boffi ha infatti dato forfait al dibattito del centro anziani di Palazzolo Milanese e a quello del Cittadino, che sarebbe stato anche trasmesso sulla pagina Facebook del giornale. "Siamo convinti che sottrarsi al confronto e, soprattutto, alle occasioni di dialogo e apertura con i cittadini sia un fatto preoccupante che suscita perplessità su cui invitiamo tutti a riflettere", ha commentato la coalizione oggi al governo di Paderno. "Ho aderito senza esitazione alle proposte, pensando che fossero un’occasione di scambio importante e doverosa per i cittadini - ha sottolineato Varisco -. Se si hanno degli impegni si spostano: ci sono delle priorità a cui non possiamo sottrarci. Credo che il momento del confronto sia un aspetto irrinunciabile, soprattutto in un momento di campagna elettorale come questo che ci porterà a breve a un ballottaggio che deciderà il futuro della città".

Boffi, candidato del centrodestra, aveva rilanciato. "La mia mancata partecipazione non indica mancanza di disponibilità come hanno cercato di far passare, tant’è che ho proposto alla candidata Varisco, confrontando le agende, di incontrarci venerdì come data alternativa". Giornate troppo piene. "Ho programmato l’agenda con numerosi appuntamenti per incontrare i cittadini". Infine, la stoccata. "Negli ultimi giorni la qualità della campagna elettorale è scaduta in tentativi di screditamento. Credo ancora che sia corretto proseguire fino alla fine, informando la cittadinanza su tutto quello che abbiamo intenzione di cambiare".

Laura Lana