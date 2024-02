Extinction Rebellion, il blitz nella notte a Milano finisce con nove attivisti identificati dalla Digos

Milano – Nuovo blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Milano. Nella notte, intorno alle 3, uno striscione di 12 metri è stato affisso per protestare contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'azione come detto è stata messa a segno da Extinction Rebellion, i cui attivisti sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine e multati. È accaduto poco dopo le 3 di notte quando nove giovani hanno appeso il lungo striscione utilizzando tre pali della luce di uno spartitraffico stradale in via Melchiorre Gioia all'angolo con via Cardano, con la frase “Le Olimpiadi senza neve sono una cagata pazzesca”, parafrasando una celebre frase di Fantozzi.

Durante l'azione sono stati notati da una pattuglia della Polizia locale che ha fatto intervenire la Digos. Gli agenti hanno identificato tutti e nove gli attivisti contestando loro l'affissione abusiva (reato depenalizzato).