Milano, 9 aprile 2019 - Il primo amore di Pier Silvio Berlusconi si prepara a scendere nell’agone elettorale per le amministrative del maggio prossimo venturo: Emanuela Mussida, 49 anni, la donna dalla quale il pupillo del Cavaliere ha avuto la primogenita Lucrezia Vittoria, correrà per una lista civica (che orienta la sua bussola verso il centrodestra) di un piccolo Comune toscano, Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa.

Siamo nelle terre baciate dalla geotermia, in un minuscolo paradiso terrestre che guarda verso il grossetano dove la Mussida si è trasferita due anni fa, mandando all’aria un progetto che stava cullando negli States. Qui vive con il nuovo compagno, un avvocato, e con la figlioletta più piccola. Si è candidata con la lista del sindaco uscente Alberto Ferrini (primo cittadino arrivato alla seconda legislatura), che mai ha nascosto le proprie simpatie per il centrodestra.

«Quando il sindaco Ferrini mi ha chiesto di entrare in lista sinceramente non ho pensato che, in un paese così piccolo, potesse avere un’eco il mio passato sentimentale, perché sono trascorsi davvero molti anni – ci racconta Emanuela Mussida – sono in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi che, a livello umano, si è sempre comportata con me in maniera egregia. Adesso mi aspetta questa nuova sfida con la lista di Ferrini, che ho accettato ben volentieri: cercherò di mettere a frutto le mie esperienze ed i miei contatti. Castelnuovo è un borgo meraviglioso perché conserva un’anima intatta, verace, pura. E voglio impegnarmi per vedere il paese ancora più bello».

La Mussida parla del suo amore per questo piccolo borgo dove ha scelto di vivere, e di candidarsi. Qui, ha comprato una tenuta agricola, fondando una Onlus che si occupa di animali in difficoltà. «Ero pronta a traferirmi negli States per un progetto lavorativo, poi sono capitata casualmente a Castelnuovo, dove mi hanno mostrato questa tenuta agricola pazzesca. E’ scoccato il colpo di fulmine, ho sentito scorrermi addosso un’energia particolare, e qui mi sono sentita finalmente a casa. Ho abbandonato l’idea di vivere in America e ho messo radici in questo posto magnifico. Per me, questo è il luogo giusto dove vivere».