Ex medie Curiel: "La politica faccia qualcosa"

Partigiano e docente universitario. Nell’ottantesimo anniversario dell’uccisione di Eugenio Curiel da parte delle brigate nere a Milano, "a Paullo le ex scuole medie a lui dedicate versano in stato di degrado. La politica lanci un segnale, salvando almeno la targa, a lui intitolata, affissa sulla facciata dell’edificio". Giancarlo Broglia, capogruppo della lista civica “Paullo Nuova”, torna a rimarcare lo stato di trascuratezza che caratterizza l’ex polo scolastico di via Manzoni, in disuso da una decina d’anni, da quando cioè è entrato in funzione il nuovo complesso scolastico di via Fleming. Esiste un progetto per riconvertire l’immobile dismesso in una nuova struttura abitativa, ricavandovi degli appartamenti, ma ad oggi il programma non è mai decollato e lo stabile, soggetto all’assalto d’intemperie e atti vandalici, continua a rappresentare una ferita aperta nel tessuto urbanistico di Paullo. "Sono passati oltre dieci anni dall’abbandono della scuola. Il cantiere che avrebbe dovuto costruirvi nuovi condomini non dà segnali di vita e i cittadini di Paullo non hanno informazioni circa il futuro dell’area", rimarca Broglia, che sul tema ha presentato un’interrogazione, da discutere in consiglio comunale.

Nel testo si chiede conto dello stato di avanzamento del progetto e delle relazioni in essere tra il Comune e la proprietà del sito. Classe 1912, di origine ebrea e per questo vittima delle leggi razziali, Curiel venne ucciso il 24 febbraio 1945. "Una figura che ha dedicato la propria vita alla patria e alla libertà - prosegue il capogruppo di Paullo Nuova -. Forse è il caso che Paullo tributi rispetto alla sua memoria". A.Z.