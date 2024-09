Ex Consorzio. Il piano discusso in Consiglio

Dismessa da tempo, l’area dell’ex Consorzio agrario di Melegnano sta per voltare pagina. Esteso su 31mila metri quadrati, il comparto di viale Repubblica che da anni è abbandonato e oggetto d’intrusioni abusive, si trasformerà in un nuovo spazio con funzioni commerciali e ricettive. Vi troveranno posto un supermercato, una media struttura di vendita non alimentare, una piazza coperta, oltre 200 parcheggi e dei campi da padel. Questa sera il piano urbanistico approderà in consiglio comunale per l’adozione. Nel complesso, si tratta di un intervento che permetterà di rilanciare un’area oggi degradata, offrendo alla città nuovi servizi. Ma non tutti sono d’accordo. All’attacco, in particolare, le forze politiche di opposizione.

"L’insediamento di due nuove strutture commerciali, alimentare e non, penalizzeràle botteghe di vicinato, che già non vivono un momento felice – è il parere dei consiglieri di Insieme Cambiamo, Partito Democratico e Sinistra per Melegnano -. Inoltre, il Comune acquisirà a patrimonio pubblico le aree parcheggio, che sono funzionali alle attività commerciali, ma molto distanti dal sottopasso ferroviario e quindi inutilizzabili da parte di pendolari e cittadini. Non solo. I parcheggi saranno realizzati dall’operatore privato a scomputo degli oneri e poi ceduti al Comune, che in questo modo non incasserà un euro. Va anche detto che i parcheggi, in teoria pubblici, verranno chiusi di notte". Secondo le minoranze, un ulteriore elemento di criticità riguarda l’aumento dei volumi di traffico in viale Repubblica.

A.Z.