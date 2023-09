Milano, studenti e lavoratori occupano l’ex cinema Splendor contro il caro affitti

Milano – Hanno marciato da piazza Leonardo da Vinci fino a viale Gran Sasso in 50 per occupare l’ex cinema Splendor, di proprietà di un privato e dismesso dal 2007 e ribadire la loro volontà: investire su residenze pubbliche, riconvertire gli edifici vuoti a uso pubblico e creare una città abitabile con spazi a uso sociale.

L'ex cinema Splendor occupato (foto Mariachiara Rossi)

Sono alcuni degli studenti e i lavoratori che da mercoledì scorso sono tornati con le tende davanti al Politecnico per protestare contro il caro affitti. In testa al piccolo corteo uno striscione: “Siamo tende e ci prendiamo un tetto”. Nell'edificio abbandonato si terrà oggi e domani l'assemblea nazionale per discutere i temi del caro affitti e dell'emergenza abitativa, alla quale “sono attese un centinaio di persone provenienti da tutta Italia”.

A Milano occupato ex cinema Splendor contro caro affitti

“Il 22 settembre avremo un incontro a Palazzo Marino con il sindaco Sala: la città che stanno costruendo fino a ora sta incrementando il divario tra ricchi e poveri” spiega Barbara, rappresentante in Bicocca in consiglio d’amministrazione e attivista.

"Avremo assemblea plenaria e tireremo le somma. L’idea è di continuare a stare qui”, spiega Giovanni Montefoschi, attivista di 24 anni. Mentre entrano nello stabile sopraggiunge anche una residente, Federica Nessi 70 anni : “Finalmente qualcuno che vuole fare qualcosa per questo posto. Io mi batto da anni e trovo l’arrivo degli studenti molto positivi”.