Ex case popolari. Domande al via per gli affitti

Via alle domande per la casa. Da ieri e fino al 20 ottobre è aperto il nuovo avviso per assegnare in affitto le case dei servizi abitativi pubblici, ex case popolari, nell’ambito territoriale del rhodense. La presentazione delle domande di assegnazione sarà possibile soltanto online, utilizzando la piattaforma dedicata di Regione Lombardia, dove sarà possibile trovare anche tutte le informazioni relative al bando. La domanda può essere presentata per un’unità abitativa nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente.

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza e qualora non fosse possibile presentare domanda nel Comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo Comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano Comuni con una popolazione superiore a 5mila abitanti. Le metrature degli appartamenti, cambiano in base al numero dei componenti. Per una persona, i metri quadrati disponibili vanno da 28 a 46, per due persone da 38 a 55, per tre persone da 48 a 65, per quattro persone da 58 a 80, per cinque persone da 68 a 93 e infine per sei o più persone, da 78 alla superficie massima disponibile. Tra i criteri di assegnazione, sarà considerato il valore del modello Isee. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale al link: www.serviziabitativi.servizirl.itDavide Falco