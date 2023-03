Ex Alfa, il futuro è segnato Cambiano volto tre Comuni

di Roberta Rampini

Via libera dei consigli comunali di Arese, Garbagnate e Lainate all’Atto integrativo all’accordo di programma per la riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo. Il progetto ambizioso disegna il futuro dell’area di 700mila metri quadrati che non è ancora stata riqualificata e che da anni è fortemente compromessa e degradata. In sette-dieci anni, secondo i tempi stimati dagli operatori, tutta l’area dove sorgeva la fabbrica di automobili del Gruppo Fiat avrà cambiato volto. Quattro i temi che accompagnano questa riqualificazione: ambiente, lavoro, trasporto pubblico locale e infrastrutture. Quattro temi che le amministrazioni comunali hanno portato al tavolo della discussione in Regione e che ora, nero su bianco, sono contenuti nell’Atto integrativo. "Con impegno e coscienza, perseguendo il solo fine dell’interesse pubblico, in questi anni ci siamo battuti affinché il futuro di quest’area potesse generare grandi opportunità per i nostri territori – dichiarano i sindaci Michela Palestra, Davide Barletta e Andrea Tagliaferro –. Oggi approviamo un’importante proposta di rigenerazione urbana che consente anche di riconnettere il territorio, ricucire il paesaggio e dotare i nostri cittadini di un prezioso servizio di trasporto pubblico locale. Un percorso articolato e impegnativo che ci ha visto lavorare insieme e ci ha portato a sottoscrivere l’accordo di programma con responsabilità, convinzione e grande soddisfazione".

L’investimento diretto del soggetto privato sarà di circa 600 milioni di euro. Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una “foresta urbana” di oltre 300mila metri quadrati, per far vivere un’esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la natura. Anche il parcheggio asfaltato realizzato per Expo 2015 sarà trasformato in un grande parco urbano. Per quanto riguarda il trasporto pubblico sarà realizzato un servizio metrotramviario che collegherà i tre Comuni (Arese, Garbagnate e Lainate) e Milano, passando per l’area di Mind. L’Atto integrativo prevede anche la delocalizzazione della Rotamfer, azienda che si era insediata nei capannoni industriali ex Alfa. È prevista la valorizzazione di Palazzo Gardella, centro direzionale dell’Alfa Romeo, in sinergia con la Sovrintendenza. La riqualificazione dell’area industriale esistente alle spalle de “Il Centro” prevede lo sviluppo di attività produttive legate all’automotive, con una parte di funzione commerciale per l’ampliamento dell’attuale mall. Infine è previsto l’insediamento di attività artigianali e commerciali per il fai da te.