Milano, 8 luglio 2020 - E' stato arrestato dalla polizia a Milano un tunisino di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, ricercato dalle autorità svizzere perché evaso mentre era detenuto per stupro e incendio doloso. A lui si è arrivati grazie alla collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che ha informato della probabile presenza a Milano dell'uomo e della possibilità che questi avesse una utenza italiana attivata da pochi giorni, utilizzata per contattare la madre in Tunisia.

E' stata proprio la localizzazione dell'utenza a incastrarlo. L'uomo è stato fermato nei pressi della Stazione Centrale di Milano, aveva ancora con sé la Sim card, si era da poco liberato del telefono cellulare, ceduto per potersi sostenere. L'uomo, che soffre di gravi problemi psichiatrici, è stato portato al carcere di San Vittore.