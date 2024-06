Milano, evade dagli arresti domiciliari e scala una gru: “Voglio più permessi per vedere la mia fidanzata”

La scalata alla gru nel cantiere dell’ospedale. Il gesto plateale per chiedere permessi per uscire dai domiciliari, anche per poter incontrare la fidanzata. L'intervento della polizia e della giudice del Tribunale di Sorveglianza che si occupa del suo caso. Poi la decisione di scendere, tre ore dopo la salita.

L’allarme

L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 giugno in via Sforza, nell’area dei lavori del Policlinico. L'allarme è scattato alle 8, quando gli operai si sono accorti della presenza di un uomo sulla gru. A quel punto, è partita la richiesta di aiuto al 112, che ha generato l'intervento degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura.

Chi è

Sulla gru c'era un cinquantaquattrenne italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio e ai domiciliari da febbraio nella sua abitazione di Cologno Monzese per resistenza a pubblico ufficiale (per aver aggredito gli addetti Atm in metropolitana).

Stando a quanto emerso, l’uomo è sparito da casa lunedì, tanto che i carabinieri della stazione locale lo hanno denunciato per evasione in stato di irreperibilità. Il cinquantaquattrenne è ricomparso lunedì mattina nel cantiere del Policlinico, inscenando la protesta e chiedendo di poter parlare con il magistrato del Tribunale di Sorveglianza che sta seguendo il suo caso.

Il suo obiettivo dichiarato: avere la possibilità di uscire di casa anche per incontrare la fidanzata. Pochi minuti dopo, è arrivata la dottoressa Carmela D'Elia, che ha instaurato un dialogo con l'uomo e insieme alla polizia è riuscita a convincerlo a mettere fine al blitz.

La discesa

A quel punto, il cinquantaquattrenne ha accettato di farsi imbracare dai vigili del fuoco per la discesa in sicurezza, avvenuta qualche minuto dopo le 11. Ovviamente, la sua condotta porterà a un aggravamento della misura cautelare; e di conseguenza l'uomo passerà dai domiciliari al carcere.