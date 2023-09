Milano, dipendenti Yoox intossicati in ufficio per uno “scherzo”

Milano – Uno "scherzo", forse commesso da uno dei dipendenti che ha spruzzato sostanza urticante fra i colleghi. È l'ipotesi emersa degli accertamenti condotti dai Vigili del fuoco di Milano, dopo l'evacuazione degli uffici della società Yoox in via Morimondo 17, dove 37 persone hanno accusato bruciori agli occhi e alla gola per le esalazioni di una sostanza sconosciuta. Nessuno è stato condotto in ospedale. La Procura di Milano potrebbe aprire un fascicolo d'inchiesta per l'ipotesi di reato di procurato allarme.

L’evacuazione

Questa mattina i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con uno speciale Nucleo in una palazzina di uffici in via Morimondo e una cinquantina di persone sono state evacuate dopo che avrebbero inalato una sostanza. L’incidente si è verificato negli uffici della Yoox-Net a porter, azienda italiana attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design che ha sede proprio in via Morimondo, traversa del Naviglio Grande dove hanno sede numerosi showroom di moda.

Per 37 di loro è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario ma “nessuno è stato ricoverato in ospedale: gli stessi hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto”, spiegano i vigili che sono al lavoro con gli esperti del nucleo Nbcr per stabilire il tipo di sostanza inalata. In via Morimondo sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.