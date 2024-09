Euro 3 benzina e angolo cieco: via a divieti e multe

Da martedì primo ottobre (tra soli tre giorni) entreranno in vigore nuovi divieti di accesso ad Area B e ad Area C. Per quanto riguarda Area C, la congestion charge del centro città, sarà vietato l’ingresso alle auto Euro 3 a benzina ma anche ad alcuni bus del trasporto pubblico. Per quanto riguarda Area B, la zona a basse emissioni grande quasi come tutta Milano, i nuovi divieti riguarderanno solo i veicoli per il trasporto merci e, di nuovo, i bus, non fosse per i discussi sensori anti-angolo cieco o salva-ciclisti, che diventeranno obbligatori anche a bordo dei veicoli con più di 8 posti a sedere (quindi di categoria M2) e agli autocarri dal peso compreso tra le 3,5 e le 12 tonnellate (N2). Ma non solo: dal primo ottobre le telecamere ai varchi di Area B potranno far scattare le multe anche per la mancata installazione di tali sensori.

Nel dettaglio, da martedì non potranno più entrare in Area C le auto Euro 3 a benzina e gli autobus adibiti al traporto pubblico di linea con le seguenti alimentazioni: Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con filtro antiparticolato (fap) di serie, Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con filtro after-market installato entro il 31 dicembre 2018, Euro 5 diesel con e senza fap.

In Area B scatterà il divieto di ingresso per i veicoli merci e i bus Euro 2 benzina, Euro 3-4 diesel leggeri (N1) con fap di serie, Euro 3 e 4 diesel pesanti (N2-N3) con fap di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel leggeri (N1) e Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 diesel pesanti (N2-N3) con fap installato entro il 30 aprile 2019, Euro 5 diesel leggeri (N1), Euro 5 diesel pesanti (N2-N3) senza fap, Euro 5 diesel pesanti (N2-N3) con fap di serie o after-market. Quindi i bus: ingresso impedito agli Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con fap di serie, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 con fap installato entro il 31 dicembre 2018, Euro 5 diesel senza e con fap. Come detto, scatterà infine l’obbligo di installare i sensori anche sui veicoli con più di 8 posti a sedere e sugli autocarri tra le 3,5 e le 12 tonnellate. Per loro, già dall’anno scorso, era in vigore l’obbligo di avere l’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.