Milano, effetto supercontrolli: in estate furti in casa diminuiti del 28%

Milano – ​​​​​​È stata un’estate difficile per i topi d’appartamento a Milano. Di conseguenza, il rientro è più facile per i milanesi che hanno lasciato temporaneamente le loro abitazioni per andare in vacanza: i “colpi“ dei ladri più o meno professionisti, che approfittano dell’esodo estivo per svaligiare le case vuote, sono diminuiti del 28% rispetto all’anno scorso.

Precisamente, tra luglio e agosto se ne sono registrati 468, dunque più di un quarto in meno rispetto ai 652 messi a segno nello stesso bimestre del 2023. Il dato emerge da un bilancio dei servizi che le forze di polizia - Questura, Carabinieri e Guardia di finanza - hanno effettuato con l’obiettivo di rendere la città e l’hinterland più sicuri durante i mesi delle ferie, luglio e agosto, tracciato ieri durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Servizi straordinari di controllo, che sono stati incrementati come programmato durante le due sedute precedenti del comitato: più di venticinquemila (25.018) negli ultimi due mesi, durante i quali sono stati controllati più di 54 mila veicoli, duemila negozi e 307.809 persone, di cui 816 arrestate e 3.705 denunciate.

I risultati di questo sforzo, rimarcano dalla Prefettura di Milano, si sono manifestati in “un considerevole decremento”, pari al 15%, del numero totale dei reati commessi tra il capoluogo e l’area metropolitana rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il tonfo più consistente è il -28% del “business“ dei ladri in appartamento, ma anche i furti di automobili sono diminuiti del 15%, dai 506 segnalati l’anno scorso ai 430 contati tra luglio e agosto di quest’anno. Sono in aumento invece le espulsioni di stranieri (391 tra luglio e agosto, oltre un centinaio più delle 286 dell’estate 2023) e i Daspo emessi dal questore, più che raddoppiati dai 66 di luglio-agosto 2023 e i 174 degli ultimi due mesi.

In comitato si è deciso di continuare a incrementare questi controlli, che si inquadrano nell’ambito delle operazioni di “alto impatto” decise dal ministero.