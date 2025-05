Puntano alla cassa dell’immobiliare. Ma vengono presi

Hanno asportato un tombino dalla strada e poi lo hanno gettato contro la vetrina dell’agenzia immobiliare di via Cavallotti, per aprirsi un varco e poter entrare a prelevare il contenuto della cassa. È andata male, però, a una coppia di malviventi, che sono stati beccati dai carabinieri. Uno dei due è un minorenne di 16 anni. A lanciare l’allarme è stato un residente, che ha chiamato il 112 non appena ha sentito il rumore del vetro in frantumi. I militari sono così arrivati in via Cavallotti in poco tempo: uno dei complici è stato bloccato ancora vicino all’agenzia, mentre l’altro ha cercato la fuga a piedi ma è durata pochi metri. Entrambi nordafricani, 23 e 16 anni, sono stati arrestati e dovranno ora rispondere alle accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Solo la scorsa settimana, sempre nel centro storico, una banda aveva fatto esplodere all’alba lo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo, riuscendo a scappare con il bottino. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. La.La.