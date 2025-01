Esperti di digitale. I dieci più richiesti

Progetta, sviluppa e testa applicazioni software o sistemi operativi, lavorando a stretto contatto con team di progetto per soddisfare i requisiti richiesti dai committenti. Lo sviluppatore di software è uno dei dieci profili digital più cercati quest’anno nel mondo del lavoro secondo lo studio di Randstad Digital. Il system engineer, invece, si occupa della progettazione, implementazione e manutenzione di infrastrutture IT, garantendo prestazioni, sicurezza e scalabilità. L’Erp Analyst analizza le esigenze aziendali per implementare, personalizzare e ottimizzare sistemi Erp (Enterprise Resource Planning). Conosce piattaforme come Sap, Oracle o Microsoft Dynamics ed è esperto in processi aziendali come contabilità, supply chain e HR. Al quarto posto ecco l’IT help desk: fornisce supporto tecnico agli utenti per risolvere problemi hardware e software, configurare dispositivi e mantenere la continuità operativa. Particolarmente ambito il cloud specialist: progetta, implementa e gestisce infrastrutture cloud garantendo sicurezza, scalabilità e ottimizzazione dei costi. Si occupa della progettazione e manutenzione di pipeline per l’elaborazione e l’integrazione dei dati il data engineer, mentre il machine learning engineer progetta, sviluppa e ottimizza modelli di machine learning, rendendoli scalabili e integrandoli in sistemi aziendali. Crea applicazioni basate su intelligenza artificiale, come chatbot, sistemi di riconoscimento visivo o predittivi l’AI Developer, mentre progetta software ottimizzati per sistemi embedded utilizzati nell’ IoT, automazione industriale, elettronica di consumo e centraline elettroniche l’embedded software developer. Il decimo specialista più ambìto è il data scientist: analizza e interpreta grandi volumi di dati per identificare tendenze, modelli e soluzioni strategiche.