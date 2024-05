Esperienze educative. Lo sguardo sui giovani di Feder e Novara

Scandagliare il mondo dei bambini e degli adolescenti attraverso laboratori e dibattiti. Domani e domenica il parco Mattei ospiterà il “Festival delle esperienze educative“. L’evento è rivolto alle famiglie con figli fino a 18 anni. Ad alzare il sipario sull’iniziativa, domani alle 15, sarà la conferenza “Uno sguardo sui giovani – Risorse e fragilità“, a cura di Simone Feder, educatore e psicologo. In contemporanea, verranno proposti laboratori calibrati su diverse fasce di età. La giornata si concluderà con un accompagnamento musicale, dalle 19. Domenica alle 10.30 l’incontro-dibattito “Fare errori non è una colpa. Si impara sbagliando“, col pedagogista Daniele Novara. Poi ancora una serie di laboratori per adulti, bambini e ragazzi; in serata, il concerto del’Inband. A.Z.