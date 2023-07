Esplosione in una scuola elementare e soccorso feriti, conclusa la maxi esercitazione Martesana test

Cassina de Pecchi, 2 luglio 2023 - Oltre un centinaio di volontari sul campo, decine e decine di macchinari, prove d'emergenza in diurna e notturna: taglio, soccorso persone in acqua, prelievo acqua da un bacino artificiale, simulazione esplosione e incendio in una scuola elementare, ricerca e soccorso feriti. E' finito il lungo weekend di Martesana Test, maxi esercitazione per tredici gruppi di protezione civile dell'area Nord Est dell'hinterland.

"Tutto molto bene - così Nunzio Brognoli, coordinatore del gruppo di Segrate e referente per gli eventi con Ludovico Santoro, coordinatore a Cassina de Pecchi - . Sono prove obbligatorie ma soprattutto utili. Servono a testare macchinari, provare situazioni, coordinarsi con altri gruppi di soccorso. E anche a testare i nostri limiti, a verificare protocolli e consolidare sinergie". Fra gli eventi clou un intervento per rischio idrogeologico messo in atto in una cava a Segrate e la 'grande emergenza' incendio simulata alla scuola elementare di Cassina.