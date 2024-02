Escursione naturalistica nel polmone sulle tracce di 50 anni di cambiamenti

Sarà una vera e propria escursione naturalistica per capire e per vivere da vicino quanto il grande polmone verde intercomunale del Nord Milano sia cambiato in quasi 50 anni di vita, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Domenica, dalle 15, per un paio d’ore, il Parco Nord Milano organizza la camminata “Il Parco, ieri, oggi e domani” lungo i viali e i prati partendo da area industriale a parco protetto, come pochissimi negli ambiti urbani a ridosso della metropoli milanese, per la biodiversità. Il ritrovo è a Cascina Centro Parco, con ingresso da via Clerici 150. Iscrizioni su www.parconord.milano.itGiuseppe Nava