Esce dal centro profughi Travolto da auto, è grave

di Nicola Palma

È uscito in bicicletta dal passo carraio dell’ex caserma Mancini, in fondo a via Corelli, probabilmente diretto alla corsia ciclabile protetta sull’altro lato della strada. Proprio in quel momento, però, stava arrivando la Smart guidata da una ventinovenne, che l’ha travolto, sbalzandolo sull’asfalto. È ricoverato nel reparto di Neurorianimazione del Niguarda, in prognosi riservata, il diciannovenne di origine bengalese investito alle 8 di ieri vicino al confine tra Milano e Novegro: le sue condizioni sono estremamente critiche e vengono costantemente monitorate dai medici per valutare ora dopo ora l’evoluzione del quadro clinico. Stando alle prime informazioni, il giovane asiatico, quasi certamente un richiedente protezione internazionale ospite del centro d’accoglienza, potrebbe essere sbucato all’improvviso, impedendo così alla conducente, una ventinovenne residente a Segrate, di abbozzare una frenata e scongiurare lo scontro. La donna, che stava percorrendo con la sua Smart la via Rivoltana in direzione Ortica, si è subito fermata per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112: i sanitari di Areu hanno stabilizzato i parametri del ferito e lo hanno trasportato in codice al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato. I rilievi sono affidati agli agenti del Radiomobile della polizia locale, che stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica e attribuire le eventuali responsabilità del grave incidente: resta da capire se il diciannovenne abbia usato il passaggio ciclopedonale per attraversare.