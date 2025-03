Caso Equalize, la svolta mafiosa dell’inchiesta: arrestato il pentito della ‘ndrangheta stragista Nunziatino Romeo

Milano – Continuano ad allargarsi i filoni d’inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danni di politici e imprenditori messo in atto dall’agenzia Equalize. Lunedì è stato arrestato Nunziatino Romeo, un collaboratore di giustizia delle cosiddetta ‘ndrangheta stragista legato alla famiglia mafiosa Barbaro-Papalia: l’accusa sarebbe di tentata estorsione con l’aggravante mafiosa. L’uomo è stato trasferito al carcere di Opera.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano Fabrizio Filice su richiesta del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi. Nell’operazione, eseguita dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sono state eseguite anche una decina di perquisizioni. Non è chiaro, al momento, il rolo di Romeo nel caso Equalize.

L’inchiesta sui dossieraggi ha rivelato l’esistenza di una rete di spionaggio illegale orchestrata dall’agenzia investigativa milanese Equalize Srl. L’azienda, in breve, avrebbe utilizzato accessi non autorizzati a banche dati riservate, comprese quelle con dati sensibilissimi del Ministero dell’Interno, per raccogliere informazioni su politici, imprenditori e persone di rilievo.

Questi dati venivano poi venduti ai clienti interessati, generando profitti per milioni di euro. L’indagine ha portato a diversi arresti, tra cui quello dell’amministratore delegato di Equalize, nonché ex poliziotto, Carmine Gallo, morto il 9 marzo e trovato nella sua casa di Garbagnate Milanese dove si trovava ai domiciliari.