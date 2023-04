Energia, il piano funziona Comune taglia i consumi risparmiati 730mila euro

Risparmio ed efficientamento energetico: i provvedimenti presi hanno consentito un risparmio di 730mila euro. A sei mesi dai provvedimenti e a pochi giorni dalla chiusura degli impianti di riscaldamento gli sforzi messi in campo hanno dato degli ottimi risultati: nonostante i tagli effettuati, il Comune a causa degli aumenti ha affrontato una spesa di luce e gas superiore di 800mila euro rispetto all’anno precedente. Non arrivare a fine mese, chiudere negozi era diventata una prospettiva concreta e anche il Comune di Pieve ha dovuto fare i suoi conti: un lavoro molto impegnativo che ha riguardato l’illuminazione pubblica e gli edifici di proprietà comunale. Un risparmio importante che per l’illuminazione pubblica ammonta a 1.120.867 kwh all’anno, grazie alla riqualificazione degli impianti, mentre il contenimento di utilizzo sugli edifici pubblici ha fatto calare i consumi di gas e luce di oltre 140mila euro, secondo una stima previsionale. Inoltre nel 2023 saranno realizzati nuovi interventi di efficientamento sugli impianti termici ed elettrici e di illuminazione degli edifici comunali che produrranno un risparmio di circa il 25% sul gas e del 20% sull’elettricità. Un risparmio stimato di 588mila euro. A questi interventi vanno sommati gli impianti fotovoltaici appena installati sulla scuola M.L.King. "Siamo riusciti a pagare questi 800mila euro prendendoli dalla gestione dell’anno precedente: questo è un indicatore importantissimo sulla solidità del nostro bilancio e che ci permette di girare su quello del 2023 gli aiuti statali arrivati a sostegno della crisi energetica - spiega l’assessore Rogliani -: 10 anni fa, visto lo stato dei conti del Comune, tutto questo sarebbe stato impensabile". "Vorrei ringraziare le scuole, le associazioni sportive e non solo, gli uffici comunali per aver collaborato al piano - commenta il sindaco Costanzo - e sottolineare la competenza e la professionalità dell’assessore e dei nostri funzionari". Mas.Sag.