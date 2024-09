Emergenza medici di base: "Ottenere una visita è un percorso a ostacoli"

L’emergenza medici continua ad essere un problema per le categorie più deboli. Prenotare una visita medica, ottenere una ricetta per acquistare dei farmaci o semplicemente avere un consulto dal medico sta diventando un problema incancrenito per molti rozzanesi rimasti senza medico di base, alcuni anche da più di un anno. Pochi giorni fa un cittadino che aveva bisogno di una visita si è presentato in via Glicini, dove è stato attivato l’ambulatorio temporaneo per i pazienti a cui al momento non è stato ancora assegnato con un medico di famiglia a causa dei trasferimenti o pensionamenti. Un ambulatorio dove ci si può presentare solo prenotando un appuntamento tramite WhatsApp al numero 338.4953154. La procedura è semplice: basta scrivere nel messaggio nome, cognome e il motivo dell’appuntamento (visita medica, prescrizione di farmaci, visite ed esami specialistici, certificati di malattia e pratiche amministrative). Ma non tutti hanno dimestichezza con la comunicazione social, soprattutto gli anziani che a Rozzano rappresentano una bella fetta della popolazione. Per questo motivo l’anziano senza medico si è recato direttamente all’ambulatorio. "Allo sportello ho chiesto se potevo trovare un professionista nel pomeriggio ma non mi hanno saputo dare risposta. Mi hanno solo potuto dire che dovevo prendere appuntamento e quindi mandare un messaggio WhatsApp".

"Almeno per certi casi fissare una visita in loco potrebbe essere un palliativo ai disagi ", commenta Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5Stelle che a maggio aveva presentato richiesta di intervento alla commissione regionale Sanità. Il punto riguardava proprio la crisi conseguente all’assenza dei medici di base a Rozzano e in generale nel territorio lombardo. Un ordine del giorno che verrà discusso prossimamente. Resta aperta anche l’altra problematica, quella di coloro che hanno trovato un medico in un comune limitrofo, "costretti ad andare addirittura in altre città per attivitàche fino a poco tempo fa era possibile fare a pochi passi da casa". In attesa che la politica discuta e dia risposte (si parla di questa emergenza dai tempi del Covid), " sono ancora tanti pazienti senza un medico titolare, costretti a correre a destra e sinistra quando non stanno bene in salute".