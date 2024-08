L’emergenza dei centri prelievi. I servizi privati chiudono per ferie. Quello dell’Asst resta in stand-by

Ad agosto è più difficile fare analisi del sangue soprattutto per gli anziani o chi ha problemi di mobilità perché molti centri vanno in ferie. A causare diversi disagi èlo sportamento del servizio da via Cavour a via Trieste: in base a quanto fatto sapere dall’Asst Melegnano-Martesana, il centro non è ancora ripartito perché la sede individuata è in fase di accreditamento. Il via libera dovrebbe arrivare in tempi brevi. Anche i laboratori privati chiudono ad agosto. Un problema che riguarda tutti i Comuni tanto che le iniziative per sopperire alle carenze di centri analisi e altri servizi assistenziali sono davvero molte. Anche a Rozzano il centro analisi di Humanitas al Fiordaliso è chiuso ma resta aperto quello di via Sardegna a Fizzonasco che dista circa un paio di chilometri. Il problema è come raggiungerli, perché può diventare un’impresa.

Per anziani e disabili ci sono i servizi di trasporto Ma vanno prenotati. A Pieve Emanuele il Comune ha lanciato "Estate: nessuno resta solo" con servizi e numeri utili per le emergenze estive: servizi sociali, continuità assistenziale (ex guardia medica) e numero unico emergenze. "Come ogni anno in questo momento bisogna tutelare più che mai le persone fragili, che rischiano di soffrire per l’afa ola solitudine - spiegano dal Comune di Pieve -. L’amministrazione garantirà a tal proposito la propria presenza preservando la continuità dei servizi erogati e tutelando la propria comunità. Per qualsiasi necessità i Servizi Sociali sono reperibili allo 02-90788362, ma c’è anche il continuità assistenziale: 116117 mentre il presidio presso il polo di via Mascagni 2 è aperto dalunedì a venerdì dalle 20 alle 24, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 21. Mediamente ogni comune ha presente sul territorio un centro analisi e sono presenti anche in molti centri commerciali. Anche per l’emergenza medici di base a Pieve e in altri Comuni sono stati allestiti ambulatori temporanei al servizio dei pazienti rimasti senza un medico dopo la cessazione del servizio. Tutte le info si trovano sui siti istituzionalii.