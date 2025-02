Emergency. Letto in piazza per la pace

Fai l’amore, ripudia la guerra! La festa degli innamorati quest’anno diventa ’occasione per lanciare un messaggio d’amore e di pace. È il bed-in di Emergency che in piazza Mercanti oggi alle ore 17.30 ospiterà in un letto a due piazze chiunque voglia inviare un messaggio d’amore. Proprio come John Lennon e Yoko Ono nel 1969 protestarono contro la guerra in Vietnam, trasformando il proprio letto in un simbolo di pace, i passanti potranno sdraiarsi condividendo una foto attraverso i propri canali e scrivere un messaggio di pace su una lavagna. Ad animare l’iniziativa il comico Max Angioni.

L’evento aperto a tutti fa parte di un’iniziativa più ampia, la campagna “Ripudia” di Emergency, lanciata il 4 novembre che vuole riaffermare l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. "Un atto molto semplice - commenta Linn Rasimelli, coordinatrice degli eventi di Emergency - ma che può aiutare a far risuonare la nostra campagna mettendo al centro del dibattito pubblico la pace ma soprattutto il principio costituzionale che ripudia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti", In un momento in cui la guerra sembra inevitabile - e sono 56 le guerre nel mondo - Emergency, proprio grazie alla sua esperienza sul campo, afferma che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva.

Chiara Arcesi