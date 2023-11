Eicma 2023 al via: tutte le informazioni per il Salone dei record e dove acquistare biglietti

Rho (Milano) – L’edizione numero 80 di Eicma (l’Esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori) alla Fiera di Rho, ha preso il via oggi, mercoledì 7 novembre, con la giornata dedicata ai giornalisti e la conferenza stampa con le autorità. Domani toccherà agli operatori e giovedì 9 novembre sarà finalmente il turno dei visitatori.

Numeri da record

Numeri da record per il salone milanese dedicato alla due ruote: 2036 marchi presenti, oltre 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, 8 i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni e giornalisti, content creator, professionisti della comunicazione di oltre sessanta diverse nazionalità.

L’apertura al pubblico

L’inaugurazione è stata questa mattina, con l’apertura riservata ai giornalisti, seguita domani da quella per gli addetti ai lavori: da giovedì, invece cancelli aperti per il pubblico. All’evetno di questa mattina hanno partecipato l'amministratore delegato di Eicma e presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) Paolo Magri, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano.

Il primato italiano

Un appuntamento, quello di Rho, per ammirare le novità proposte dalle case ma anche per celebrare il primato italiano nel settore. E, per quanto riguarda proprio la presenza delle imprese, sono molti e importanti i ritorni annunciati dopo la parentesi post-pandemia, sia tra le Case costruttrici che tra le aziende dell'intera filiera allargata.

Il programma

Fitto il palinsesto di contenuti speciali che si affiancherà alle iniziative degli espositori e ai prodotti presenti negli stand. Tra le grandi novità di quest'anno l'area Yum, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alla start-up più innovative del settore, nonché l' Eicma Esports Arena, che debutta in fiera portando per la prima volta il mondo del gaming nelle kermesse meneghina.

L’area per provare i mezzi

Senza dimenticare la consolidata e coinvolgente proposta dell'area di test per e e-bike, il set fotografico Eicma effect, dove i fotografi di Eicma immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti per acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto e tanto altro ancora.

Gare ed esibizioni

Immancabile, infine, lo spettacolo offerto nell'aera esterna MotoLive: qui il pubblico potrà godere gratuitamente di un fitto palinsesto di iniziative che comprendono spettacoli, test ride moto, musica, intrattenimento, esibizioni degli stuntmen, gare titolate sulla pista di motocross allestita per l'occasione e run di Freestyle e Trial Acrobatico.

Biglietti solo online

Quest’anno i biglietti sono in vendita solo sul sito di Eicma. Costano 19 euro quello intero e 12 euro quello ridotto (bambini dai 4 ai 13 anni), ai quali si aggiungono 1,5 euro di prevendita. Per acquistarlo bisogna prima registrarsi sul sito inserendo i propri dati anagrafici.

Un solo giorno

Il biglietto è valido per un solo giorno, a scelta tra giovedì 9 e domenica 12 novembre. Per accedere ai padiglioni bisogna scaricare il ticket dal sito in formato elettronico sul proprio smartphone oppure stamparla e consegnarlo all’ingresso.

Arrivare coi mezzi o in auto

Gli ingressi della Fiera di Rho per Eicma sono Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest. Per arrivare con i mezzi pubblici si possono utilizzare la metropolitana M1 (fermata Rho Fiera) che si ferma davanti alla Porta Est, così come i treni del Passante, di Trenord o delle Fs. Per arrivare in auto si possono utilizzare la Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como. le uscite dedicate sono Fieramilano, Pero-fieramilano. Intorno all’era esposizione ci sono parcheggi (che segnalano con display luminosi la presenza di posti liberi) con oltre 10.000 posti auto.