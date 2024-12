Effetto spugna nella piazza da riqualificare

Lavori in corso nella piazza del Comune di Cornaredo (lato Filanda) per la realizzazione del primo “parcheggio spugna“ in città. Il progetto fa parte del Piano integrato di Città metropolitana di Milano e Cap Holding S.p.A. finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano strategico metropolitano relativo alla progettazione di interventi di sicurezza idraulica nell’area metropolitana che coinvolge diversi Comuni, tra cui quello di Cornaredo. L’intervento coinvolge la piazza centrale solo nella parte accanto al parco e alla filanda, non interesserà la strada e i parcheggi, né la parte della piazza davanti al municipio e il sagrato della chiesa parrocchiale. Durante i lavori il mercato ambulante settimanale resterà in centro con lo spostamento di una parte delle bancherelle presenti nell’area del cantiere, in prossimità della piazza Libertà fronte municipio e fronte chiesa, oltre che via Ponti e via San Martino.

"Si tratta di un intervento all’avanguardia e innovativo, che coniuga ingegneria idraulica tradizionale con ingegneria naturalistica e sistemi biologici e che porterà al territorio un vantaggio eco-funzionale in senso climatico, ambientale, idraulico oltre che sociale, naturalistico, energetico ed economico – spiega l’amministrazione comunale –. Ci sarà una vera e propria rivalutazione della piazza che sarà riqualificata, avrà una migliore funzionalità e diventerà uno spazio con arredo urbano in armonia con il contesto tra la piazza, il Giardino del fontanile e i filari di alberi (Tilia tomentosa), integrando le presenze arboree esistenti, delimitando spazi, e ridefinendo la sintonia tra gli elementi architettonici principali". I filari alberati garantiranno l’ombra alla piazza attenuando l’effetto di “isola di calore urbano“. Verrà ripresa la pavimentazione in porfido formando una sorta di ‘cornice’ intorno alla testa di fontanile dando un’identità e qualità architettonica agli spazi frequentati dai cittadini. Roberta Rampini