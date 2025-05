Edufest da record: un’edizione con oltre 10mila spettatori

Oltre duemila presenze in più delle aspettative. È stata un’edizione da record quella che si è conclusa in Villa Ghirlanda. Edufest ha chiuso con oltre 10mila spettatori: l’anno scorso, sempre a Cinisello Balsamo, la manifestazione aveva accolto 7mila persone. "L’educazione riguarda tutti e richiede alleanze nuove e generose - ha commentato Eros Giampiero Ferri, presidente di Progetto A e cooperativa Orsa, organizzatori del festival dell’educazione più importante d’Italia -. Edufest si distingue per la sua capacità di coniugare una proposta culturale di alto profilo con momenti ludici, partecipativi e artistici, offrendo a bambini, famiglie e professionisti dell’educazione un’esperienza davvero unica. Il format funziona perché mette davvero al centro le persone: chi racconta, chi ascolta, chi interagisce. Stiamo già lavorando a una prossima edizione che conservi ciò che ci identifica - la qualità dell’ascolto, l’incontro diretto, la pluralità degli sguardi - ma con alcune novità".

E, dopo il successo, Cinisello già sogna la tripletta. "Villa Ghirlanda è diventata un luogo di incontro e di scambio. Un parco animato da voci, esperienze e riflessioni condivise con i maggiori esperti del settore – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Grazie alle tante associazioni e realtà del territorio che hanno dato vita a momenti ludici, formativi e conviviali, Cinisello si conferma una città di relazioni, attenta alla famiglia e all’educazione". Ottocento persone solo alla cerimonia di apertura con lo psicanalista Massimo Recalcati, si sono sfiorate le mille per il maestro Giovanni Allevi. "Dopo la prima edizione, abbiamo quest’anno puntato su un palco all’aperto: è stata una grande scommessa tecnica per ampliare il pubblico. Grazie a questa manifestazione abbiamo potuto valorizzare il terzo settore e il volontariato e creare un luogo di scambio e relazioni, che si contamina con tante esperienze diverse". La.La.