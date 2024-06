Educare i bimbi. Il ciclo d’incontri sarà riproposto

Uso del digitale e intelligenza emotiva nei bambini, prevenzione del burn-out negli operatori dei servizi educativi. Sono solo alcuni dei temi che sono stati affrontati, durante l’anno scolastico da poco concluso, in una serie di corsi di formazione e approfondimento rivolti a genitori e insegnanti alle prese con la fascia di età 0-6 anni. Distribuite su più Comuni, le iniziative sono state organizzate dal Coordinamento pedagogico territoriale (Cpt), ente di riferimento per 9 realtà del Sud-Est Milanese, da San Donato fino a San Zenone al Lambro. Ai corsi di formazione per coordinatori, educatori e personale Ata hanno partecipato in totale 350 persone; altre 300 erano presenti alle serate di approfondimento per le famiglie. Bilancio positivo, dunque, per il ciclo di eventi rimasto in agenda da ottobre a maggio e chiuso, il 19 giugno a Rocca Brivio, da una conferenza-spettacolo di Vanni de Luca, mnemonista, attore e performer.

"Dopo un anno impegnativo, ma denso di soddisfazioni per il numero di corsi attivati e l’ampia partecipazione, siamo pronti per rinnovare l’offerta formativa, proponendo da settembre nuovi percorsi e serate aperte a tutti gli attori, protagonisti dell’educazione dei servizi 0-6", commenta Giulia Cangelosi (nella foto), presidente del tavolo di lavoro che ha programmato gli incontri. "I bambini rappresentano il nostro futuro e il Cpt è un prezioso strumento di governance che ci permette di lavorare in sinergia, costruendo percorsi educativo/didattici basati su una riflessione pedagogica ampia – aggiunge Maria Grazia Ravara, assessora all’istruzione di San Giuliano –. Ritengo inoltre che l’interscambio tra i Comuni e i servizi 0-6 permetta di costruire buone pratiche per la crescita collettiva".

A.Z.