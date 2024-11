Il mistero di Edoardo Austoni morto a Milano: il padre urologo vittima di un attentato nel 2006 e condannato per concussione

Milano, 17 novembre 2024 – Sei colpi di pistola mentre è alla guida della sua Porsche. È un vero e proprio agguato, curato nei minimi particolari, quello di cui è vittima nel 2006 il padre di Edoardo Giovanbattista Austoni il 52enne morto dissanguato ieri sera in via Ameglio, in zona Certosa, dopo essersi accasciato sul divano nell’appartamento che condivideva con la compagna: due tagli – uno lieve al sopracciglio e uno, fatale, alla tibia – che si sarebbe procurato cadendo su dei cocci di bottiglia mentre si trovava fuori casa.

Il padre, Edoardo Austoni, notissimo medico e primario di urologia e andrologia all’ospedale San Giuseppe dal 1995, 18 anni fa viene ferito a colpi d’arma da fuoco a un braccio e alle gambe all'esterno della clinica di via Dezza dove opera. Sei colpi di pistola con l’obiettivo non tanto di ucciderlo ma di lanciargli un avvertimento.

I rilievi la sera dell'agguato in via Dezza

Le indagini

La vicenda in quel lontano novembre del 2006 occupa le cronache per intere settimane. Chi può avere sparato a un primario di nota fama come Austoni? L’inchiesta che si apre inizia a esaminare tutti gli scenari possibili. “Sto subendo minacce e intimidazioni da tempo...”, dichiarerà dal letto dell’ospedale il medico agli inquirenti. A queste minacce, però, gli investigatori non sembrano dare eccessivo peso all’inizio. Non viene però completamente escluso, in seguito, che a sparare per vendetta all’inventore del “lifting del sesso” – una sorta di eterna giovinezza per gli over 60 – sia stato proprio un cliente rimasto gravemente insoddisfatto. Qualcuno che si aspettava che l’intervento gli cambiasse la vita a letto e si è invece ritrovato peggio di prima: fragile. E impotente. Potente però diventa il desiderio di fargliela pagare.

Tombeur de femmes

Un altro scenario preso in esame sono le storie sentimentali che, nell’ambiente medico e non solo, gli vengono attribuite. Il primario ha una vita coniugale intensissima: a 60 anni suonati, il professore ha collezionato tre mogli e sei figli. Anche se, a detta di chi lo conosce bene, con l’ultima moglie – una dietologa molto più giovane di lui – ha messo definitivamente la testa a posto. Resta quindi aperta la possibilità che a sparargli quei tre proiettili nelle gambe, in un punto molto vicino all’inguine (scelta simbolica), sia stata proprio una mano mossa dalla gelosia. Ma il colpo di scena non tarda ad arrivare. Trascorrono quattro mesi e a marzo dell’anno successivo Austoni passa da vittima a indiziato.

Il colpo di scena

I pm che indagano sull’agguato, Tiziana Siciliano e Maria Grazia Pradella, lo accusano di concussione. In pratica, il professore si sarebbe fatto pagare laute parcelle sotto banco per programmare in urgenza e in tempi brevi gli interventi chirurgici. Sedici su una cinquantina dei pazienti interrogati raccontano ai magistrati di aver pagato somme oscillanti fra i 400 e i 5mila euro per essere operati da lui prima della data fissata in un ospedale pubblico, e a carico del servizio sanitario nazionale. Il medico “abusando del suo potere e approfittando dello stato di soggezione psicologica e fisica dei pazienti”, “insinuava loro il timore di non essere operati in tempi brevi, come necessario o anche solo opportuno, e di non poter usufruire del miglior trattamento medico possibile”. "Quello lì è uno che va alle Seychelles, spennalo ben bene e fallo venire qui un giorno sì e uno no per fare esami”, è una delle frasi che gli vengono attribuite.

Da sinistra, il capo della squadra omicidi della Questura, Antonio Scorpaniti, il pm Tiziana Siciliano e il capo della squadra mobile, Vittorio Rizzi

La condanna

Alla fine dell’indagine, che rinvia a giudizio Austoni assieme alla sua segretaria, si contano 46 concussioni portate a termine, sette tentate, 15 casi di abuso d’ufficio. Sei anni e mezzo di carcere è la pena che gli viene inflitta quando a marzo 2009 si conclude il processo di primo grado. Austoni si dichiara innocente, protesta dicendo che il suo onore di medico integerrimo gli verrà restituito in appello, al quale intende ovviamente ricorrere. Ma non farà in tempo a vederlo. Colpito da una grave malattia, viene a mancare nel settembre del 2012 proprio pochi giorni dall’inizio del processo di secondo grado.

Lascerà a giudici e pm un’amara lettera-testamento: “La malattia che mi ha colpito – scrive – è a un punto di non ritorno e avrò giustizia incompiuta, orfana della verità sulla tragedia della mia vita. Oggi posso affermare di essere in procinto di divenire non più soggetto alle leggi della società ma solo a quelle ineludibili della patologia medica”. Una fredda, e insieme accorata, dichiarazione d’innocenza e d’accusa.