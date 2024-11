Torna a casa con due ferite, si accascia davanti alla fidanzata e muore: indaga la polizia

Milano, 17 novembre 2024 – È uscito di casa e quando è rientrato aveva due ferite: una lieve sopra il sopracciglio e una più profonda sulla tibia. Poco dopo, si è accasciato davanti alla fidanzata ed è morto. La vicenda risale alla serata di sabato 16 novembre, in un appartamento al civico 5 di via Giovanni Ameglio, in zona Certosa, a Milano. Immediato l’intervento della polizia, che sta indagando per determinare se il 52enne sia stato vittima di un’aggressione o se le ferite siano la conseguenza di un incidente, magari una caduta accidentale.

Due ferite

Tutto è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera quando il 52enne, dopo essere uscito dalla casa in cui viveva con la compagna, è rientrato, si è seduto sul divano ed è morto. Dai primi accertamenti della squadra mobile la vittima presentava due ferite da taglio: una (lieve) all’altezza del sopracciglio destro e un’altra (di due centimetri) alla tibia destra in prossimità di una vena varicosa che, per la perdita di sangue, avrebbe potuto causare un arresto cardiocircolatorio.

Cocci di bottiglia e sangue

Non lontano da casa i poliziotti hanno trovato una chiazza di sangue e dei cocci di bottiglia con tracce ematiche. Elementi che potrebbero aver causato le ferite al 52enne.

Aggressione o incidente?

Resta da chiarire se l’uomo si sia ferito accidentalmente, magari inciampando, o se sia stato aggredito. Dalla questura hanno fatto sapere che “sono in corso accertamenti a cura della Polizia Scientifica, del medico legale e della Squadra Mobile della Questura di Milano per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità