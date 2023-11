Ecografia pediatrica dedicata a Lo Scalzo

L’ambulatorio di ecografia pediatrica è stato dedicato a Fabio Lo Scalzo che quest’estate se ne è andato lasciando un grande vuoto in tutta la famiglia dell’ospedale di Sesto San Giovanni e dell’Asst Nord Milano. "Il suo ospedale ha voluto salutarlo nuovamente. Eravamo tutti con la sua famiglia per raccontare Fabio, come pediatra, come collega, come amico, come sportivo. C’eravamo proprio tutti nel suo ambulatorio di ecografia pediatria", ha commentato il commissario dell’Asst Tommaso Russo. All’intitolazione del settore a Lo Scalzo, oltre alla sua famiglia, alla quale è stata anche consegnata una targa, c’erano i vertici dell’azienda sanitaria, il dipartimento Materno Infantile, le associazioni di volontariato, don Donato e il vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Romano, che è anche un infermiere del nosocomio sestese. Fabio Lo Scalzo era mancato all’inizio di luglio dopo una lunga malattia. Un grande professionista benvoluto da tutta la comunità di Sesto San Giovanni, che da oltre dieci anni lavorava nell’équipe del reparto di pediatria di viale Matteotti e che era diventato un punto di riferimento per tutta la città. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, Lo Scalzo avrebbe compiuto 55 anni. Prima di morire aveva realizzato il suo ultimo desiderio: sposare la sua compagna. Il matrimonio era stato celebrato all’ospedale di Catania dove il pediatra era ricoverato.

La.La.