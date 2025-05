Ecco Steptower. Un grattacielo di sedici piani a Roserio

Nel caos dell’urbanistica, dopo le inchieste giudiziarie che hanno paralizzato centinaia di cantieri a Milano dopo gli anni del boom, i tentativi di blitz a Roma in Parlamento (falliti, per ora) e le trattative più o meno sotterranee tra istituzioni e costruttori, partono i lavori per un nuovo progetto residenziale nella zona nord-ovest di Milano, Roserio, in via Giorgio Stephenson 85.

L’insediamento si inserisce in un’area in piena trasformazione urbana: “Steptower“ (nella foto tratta da Urbanfile), una torre di 16 piani progettata dall’architetto Gerardo Ghioni studio Archi Tekton.

Il nuovo cantiere sorge a ridosso dell’area di riqualificazione promossa da Urban Up Unipol a partire dal concorso del 2020 (la riqualificazione delle torri ex Ligresti), che punta a ridisegnare una delle “porte d’ingresso“ alla città.

L’edificio sorgerà su un lotto già parzialmente edificato con la realizzazione, tra il 2013 e il 2014, di una prima torre residenziale completata. La nuova torre sarà composta da bilocali, trilocali e attici quadrilocali, tutti in classe energetica A, con logge e terrazze. La consegna è prevista per dicembre del 2026.

Re.Mi.