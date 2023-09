Ecco il progetto Biciplan “Cambio” Da Milano a Cinisello e Bresso pedalando sulla (nuova) Linea 2

di Giuseppe Nava

Da Milano verso Cinisello Balsamo e Bresso, pedalando sulla Linea 2, una delle 5 super-ciclabili del progetto Biciplan "Cambio" di Città Metropolitana. La grande rete metropolitana per le bici, per una lunghezza complessiva di 750 km e per un investimento totale di 450 milioni di euro, sta per diventare una realtà concreta nel Nord Milano, visto che già oggi in via Valtellina, a Cinisello Balsamo, è previsto il sopralluogo da parte della ditta incaricata con i tecnici di Città Metropolitana. Durante l’incontro a Palazzo Isimbardi, l’altro giorno, tra il consigliere di Città Metropolitana Marco Griguolo e i sindaci di Bresso, Cinisello e Sesto San Giovanni, sono stati definiti tutti i dettagli dei lavori. La Linea 2 salirà da Milano, verso nord, a Monza, passando appunto per via Fulvio Testi, con una bretella lungo via Clerici verso Bresso e il Parco Nord Milano. In totale saranno poco più di 4 km; il tratto cinisellese interesserà entrambi i lati di via Fulvio Testi fino all’altezza della nuova passerella a scavalco della Crocetta, con la riqualificazione e la messa in sicurezza dei tratti ciclabili esistenti: "Il Piano Biciplan è un progetto importante che consentirà di fare un passo avanti verso una mobilità ecologica più sicura - spiega Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo -. Cinisello amplierà i tratti di piste ciclabili presenti e si assicura la realizzazione di una rete integrata che collegherà i punti strategici". La Linea 2, però, avrà una diramazione verso ovest: sarà realizzata in via Clerici, partendo dall’incrocio con via Fulvio Testi e arrivando fino alla rotonda bressese di via Gramsci, vale a dire all’inizio del vialone del campovolo locale. Questo tratto condurrà a Bresso e al Parco Nord Milano: "Inizialmente questo tracciato non era previsto - conclude il sindaco Simone Cairo - Bresso e il Parco Nord non potevano davvero essere esclusi da Biciplan. Quindi, è stato introdotto il raccordo su via Clerici, con la riqualificazione dei tratti già esistenti e con la realizzazione di quello mancante verso viale Testi. Sarà rivista anche la rotatoria, completando i percorsi già realizzati".