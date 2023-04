Ecco il murale di via Melvin Jones realizzato da Il Grappolo e Serena

È stato inaugurato ieri mattina il murale di via Melvin Jones a Lainate. Si tratta della tappa conclusiva di un percorso di arteterapia fatto dai ragazzi delle Cooperative sociali Il Grappolo e Serena, con l’artista Silvana Raimondi. Il progetto La forza del colore è stato realizzato grazie al sostegno del Lions Club di Lainate e dell’amministrazione comunale, tre mesi di lavoro che hanno dato la possibilità ai ragazzi di esprimersi con il colore in esperienze sensoriali e ciascuno di loro ha realizzato un elaborato che è diventato un murales carico di messaggi e colori. "Un simbolo che rimarrà ben visibile a tutti, testimonianza del bel lavoro e dei bei momenti vissuti insieme esprimendo le proprie emozioni", ha commentato il sindaco Andrea Tagliaferro. Chiari i messaggi di pace, amore, uguaglianza e accoglienza per un mondo migliore, nei bozzetti di Katia, Davide, Raffaella, solo per citare qualche nome, che poi sono diventati un murales ora sotto gli occhi di tutti. "L’arte e la creatività svolgono sempre un ruolo importante per l’apprendimento e la crescita personale, oltre alla possibilità di veicolare messaggi importanti - commenta l’artista - quest’opera è qui a darne testimonianza attraverso i suoi colori e il suo potente messaggio".

Roberta Rampini