E un gioco in scatola batte la lezione di cittadinanza

MILANO

Oltre 180 ragazzi dalle scuole superiori di tutta Italia alla Bocconi, dove si stanno svolgendo “I campionati di imprenditorialità“, sviluppati da JA Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sessanta le mini-imprese ideate dagli studenti che in queste ore hanno allestito i loro stand per presentarsi e si contenderanno il titolo, questa sera. Fra i finalisti anche “Plain JA“ della quarta A dell’Istituto Maria Consolatrice di Milano (in foto). Sono gli inventori di un nuovo gioco in scatola, chiamato “Citizen“.

"Abbiamo pensato a un gioco in alternativa alle lezioni frontali di cittadinanza e Costituzione, materie obbligatorie alle medie e alle superiori - premette Sara -. Gli studenti possono partecipare di più e comprendere meglio temi attualissimi". Si avanza da una casella all’altra rispondendo a quiz sull’ambiente e sull’inclusione dividendosi in quattro squadre. Le tre squadre che arrivano prima in fondo al cartellone dovranno rispondere ad altre cinque domande. Ci sono sul tragitto caselle opportunità che danno bonus o penalità. "Alcuni quiz riguardano l’eco-sostenibilità, ad esempio si chiede il mezzo di trasporto che inquina di più, altre affrontano anche il tema dei disturbi dell’apprendimento e delle pari opportunità", aggiunge Sebastian. Flavio ha curato la grafica del gioco, che è già stato presentato a Palazzo Lombardia, con alberi stilizzati e logo.

Si.Ba.