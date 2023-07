E Spino d’Adda piange il 65enne Michele Sgherza

È uno spinese di 65 anni, Michele Sgherza (nella foto), la vittima dell’incidente di mercoledì a Mediglia che ha visto uno scontro frontale tra la Nissan Qashqai del cremasco con un bilico, sulla strada della Cerca. Intorno alle 15 lo spinese era in territorio di Mediglia quando è stato vittima delo scontro con un grosso camion, forse causato da un tentativo di sorpasso o da un malore che lo ha portato a invadere con la sua auto la carreggiata opposta. Dopo l’urto la Nissan è terminata fuori strada e per estrarre dalla vettura l’uomo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, arrivati con auto medica e ambulanza e inutile è stato il volo di un elisoccorso, qualora le manovre di rianimazione avessero sortito il loro effetto sulla povera vittima. Nel sinistro è rimasto ferito anche l’autista del bilico, un uomo di 61 anni, che ha dovuto essere portato in ospedale e ricoverato in codice giallo. La salma di Sgherza è stata portata nell’obitorio dell’ospedale di Vizzolo Pedrabissi, dove sarà restituita ai familiari per le esequie. Michele Sgherza abitava da anni a Spino d’Adda, anche se non svolgeva attività in paese. Lascia la moglie, una figlia e un nipotino. I funerali sono previsti domani mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore del paese.

Pier Giorgio Ruggeri