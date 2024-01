È in arrivo la ciclabile: in piscina e al campo sportivo pedalando

Grazie ai fondi del Pnnr tra circa 5 mesi Bollate avrà la pista ciclabile che conduce alla piscina. Completare la rete di piste ciclabili e ciclopedonali nella città per rendere Bollate sempre più green e vivibile. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha dato il via al progetto di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Bollate e Ospiate, con l’obiettivo di raggiungere sulle due ruote e in sicurezza la piscina e il campo sportivo. I lavori della ciclabile sono iniziati in questi giorni e consentiranno, tra le altre cose, anche una riduzione della velocità del traffico grazie al restringimento della carreggiata a favore delle biciclette e l’abbellimento del percorso con aiuole laterali verdi. "Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per promuovere la realizzazione di piste ciclabili. Dopo quelle di via Piave e di viale Lombardia realizzate negli anni passati, adesso iniziano i lavori in via Dante. Nei prossimi mesi, grazie ai fondi del Pnrr, sarà il momento di via Vittorio Veneto e piazza San Francesco. Con l’obiettivo di completare un progetto territoriale di mobilità dolce e sostenibile", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Grassi. Sostanzialmente l’intervento consiste nell’ampliamento del marciapiede sul lato est, con realizzazione di una ciclopedonale a doppio senso.

A questo si aggiunge la riorganizzazione dei parcheggi, della viabilità, in particolare i 4 punti dell’intersezione con via Zandonai, verranno raggruppati in un unico incrocio a "T". Ci sarà poi un aumento del verde con nuove piante adatte alla zona, per tipologia e dimensioni. Il lavoro verrà completato con una nuova asfaltatura della strada e della pista ciclabile. Questi cantieri si aggiungono ai lavori svolti nel 2023 di riqualificazione di diverse zone. Il costo dell’intervento è stimato in circa 225mila euro.