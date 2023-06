Due studenti rozzanesi premiati con borse di studio da Humanitas University

di Massimiliano Saggese

Borse di studio a due studenti rozzanesi di Humanitas University. La giunta guidata dal sindaco Gianni Ferretti ha assegnato le borse di studio per gli studenti iscritti all’anno accademico 2022-2023. A essere premiati sono stati un futuro fisioterapista e una futura infermiera. L’amministrazione comunale ha riconosciuto e premiato l’eccellenza assegnando le due borse di studio, dal valore di mille euro ciascuna, a favore di due studenti universitari residenti a Rozzano, entrambi 21enni: Luca Olla e Laura Della Rocca.

Luca sta frequentando il secondo anno del corso di laurea in fisioterapia, mentre Laura sta frequentando il corso di laurea in infermieristica. "Siamo convinti che gli studenti meritevoli e motivati non debbano trovare ostacoli nell’affermare le loro passioni, i loro talenti e le loro aspirazioni accademiche e professionali – spiega il sindaco Gianni Ferretti –. Per noi è stato davvero un orgoglio consegnare questo riconoscimento, un piccolo aiuto economico che investe su di loro, sul loro percorso di studi e sul loro futuro".

"Riteniamo sia nostro dovere garantire un sostegno economico soprattutto a chi studia con profitto e si impegna per continuare il percorso di studi, in particolare se volto ad acquisire una specifica professionalità in ambito sanitario – aggiunge Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle politiche per la salute e sociali –. Le borse di studio vogliono essere una modalità, quindi, per sostenere gli studenti meritevoli e al contempo le loro famiglie".

Commossi i due studenti rozzanesi hanno ringraziato l’amministrazione comunale. Per poter ottenere il contributo messo a disposizione dal Comune erano necessari specifici requisiti di residenza, di merito, di reddito e di cittadinanza.