Due giorni di pura cultura a Villa Venino

Oggi e domani due giorni di cultura in Villa Venino, grazie all’iniziativa "Le voci di Novate". Dalle 10 "Incontro di poesia", con Paola Meroni, Giuliana Zini, Alberto Accorsi, Angelo Di Sera (nella foto) e Lorenzo Ferroni. Nel pomeriggio l’iniziativa prenderà il nome di "Carosello letterario", incontri con gli autori. Alle 15 "L’albero delle foglie irrequiete" con Raimondo Caliari, alle 16 "Manuale di criminologia con gioco" con Valentina Sambrotta. Alle 17.30 "Senza più ali per volare" con Elena Paola Gaggini. Alle 18.30 "Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo" con Roberto Botturi. La programmazione di domenica prevede ancora il Carosello letterario di incontri con gli autori. Alle 10.30 "Gloria e le vite degli altri" con Simona Burgio, alle 11.30 "È solo questione di punti di vista" con Irene Mercandelli. Alle 15 "Nelle acque del passato" con Silvia Molinari, alle 16 "L’esecuzione della giustizia" con Elisabetta Sala, alle 17 "Via delle Fontanelle" con Iliana Iris Bellussi. Davide Falco