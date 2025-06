Chili di cocaina. Undici ordinanze per il traffico

Duro colpo allo spaccio in Valle Camonica e in Valle Seriana. In Valle Camonica i carabinieri di Breno, hanno scoperto un’organizzazione composta da tunisini tra i 20 e i 30 anni (tra cui una donna) dedita al traffico di droga. Il quartiere generale era l’ex hotel Terme abbandonato da anni. L’operazione ha portato all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Brescia contro altrettanti tunisini. Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo con base a Darfo Boario Terme, gestiva un mercato illegale ben strutturato rifornendo tossicodipendenti di tutta la zona. Durante le indagini, sono stati sequestrati 4 kg di cocaina e arrestate in flagranza altre 5 persone. Le cessioni di droga documentate sono centinaia. Arresti anche in Valle Seriana ad opera dei carabinieri di Clusone, che hanno assicurato alla giustizia due spacciatori italiani che rifornivano i consumatori della zona di Mdpv, il metilenediossipirovalerone uno stupefacente sintetico con effetti simili alla cocaina. Denunciati un uomo e una donna conviventi: un 61enne e una donna di 27.