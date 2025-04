Como, incappucciati e armati di pugnale e mazza giravano tra le auto in sosta. Denunciati

Como, 8 aprile 2025 – Incappucciati e con fare sospetto, si aggiravano di notte attorno ad alcune auto e furgoni in sosta. Sono così stati notati da una pattuglia della Squadra Volante, nella zona adiacente tra piazza d’Armi e via Sportivi Comaschi nella zona di Muggiò, verso l’una di venerdì.

Dopo aver fermato i due giovani chiedendo loro i documenti – un ragazzo di 19 anni residente a Villa Guardia e un amico ventenne residente a Como nella zona di Albate, entrambi italiani – il più grande è stato trovato con un pugnale infilato nei pantaloni, mentre il diciannovenne aveva nascosta lungo i pantaloni una mazza in alluminio. Oggetti di cui i due non hanno saputo giustificare il legittimo possesso, soprattutto a quell’ora di notte.

Portati in Questura, è emerso che entrambi avevano precedenti di polizia a fronte dei quali, oltre a essere denunciati a piede libero per la detenzione illegale di armi e oggetti atti ad offendere, sono stati sanzionati amministrativamente dagli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine. Il Questore di Como ha successivamente firmato un Daspo Fuori Contesto valido un anno per entrambi, per il solo ventenne di Albate inoltre, è stato emesso un avviso del Questore.

Nelle ultime settimane, la Questura ha emesso 11 provvedimenti amministrativi di Foglio di Via Obbligatorio della durata variabile da uno a due anni, notificati a soggetti che, a vario titolo, si sono resi responsabili di condotte illecite o di comportamenti che in qualche modo hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

I destinatari sono un rumeno di 26 anni che aveva rubato in un supermercato, due torinesi di 24 e 27 anni fermati dai carabinieri di Erba mentre infastidivano i passanti, due italiani di 41 e 33 denunciati dai carabinieri di Fino Mornasco per furto di un supermercato. Inoltre un comasco di 35 anni, trovato con droga sintetica Mdpv, un uomo di 64 anni di trovato dalla polizia a Tavernola con lo zaino pieno di refurtiva rubata da un’auto in sosta, e una donna di 29 anni di Guanzate, sorpresa a bivaccare nella stazione di Lomazzo dagli agenti della Polizia Locale. Infine divieto di ritorno nel Comune di Grandate per una diciottenne di Rho e per un peruviano di 50 anni di Cologno Monzese, bloccati dopo un inseguimento dei carabinieri di Fino Mornasco, e divieto di ritorno a Como per la 19enne di Pavia che, assieme a un’amica comasca, aveva rapinato un anziano con disabilità a casa sua.