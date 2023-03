Nasconde in casa 6,5 chili di droga dello stupro: 41enne arrestato a Milano

La droga e i soldi sequestrati dalla polizia

Milano, 22 marzo 2023 – L'appostamento all'esterno dello stabile in zona Centrale. Il blitz a metà mattinata. E il sequestro di un maxi quantitativo di Gbl, sostanza stupefacente meglio nota come "droga dello stupro", e di 2.400 dosi di shaboo. L'operazione degli agenti della Squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, coordinati dal dirigente Manfredi Fava, è andata in scena alle 10.30 di ieri e si è conclusa con l'arresto di un pluripregiudicato italiano di 41 anni.

Nel corso di un'attività antispaccio, gli investigatori sono arrivati a un'abitazione di via Edolo, con il sospetto che lì ci fosse qualcuno che smerciava stupefacente. Alle 10.30 di ieri, i poliziotti hanno notato un ragazzo, probabile acquirente, accedere all’interno dell’appartamento e, dopo pochi minuti, l’hanno bloccato insieme al quarantunenne mentre stava uscendo per allontanarsi. Nel borsello dell’acquirente, sono stati trovati 67 grammi circa di Gbl, mentre nelle tasche del quarantunenne i 140 euro appena incassati per la vendita di quel quantitativo.

La perquisizione è proseguita nel resto della casa: all’interno di alcuni armadietti, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 6,5 chili di Gbl con il materiale per il confezionamento, 240 grammi di shaboo, diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in una cassaforte. Gli agenti hanno inoltre trovato 10 grammi di marijuana, un kit per il confezionamento dello shaboo e un bilancino elettronico di precisione.