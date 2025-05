Basiglio, Museo Mediolanum. L’azienda e la famiglia: "Racconterà la nostra storia"

Inaugurato il nuovo Museo di Banca Mediolanum. Un luogo dove non viene solo esposta la storia di Ennio Doris, della sua famiglia e di Mediolanum, ma la si tocca con mano. È un museo che la rende viva, accessibile e condivisa, trasformandola in un asset strategico per comunicare valori, cultura aziendale e visione del futuro. "Abbiamo voluto che nel nostro Campus, dove viviamo quotidianamente e lavoriamo, vi fosse un luogo nel quale poter ritrovare le tappe e i simboli della nostra storia, sia per coloro che l’hanno fatta, sia per le generazioni future che la porteranno avanti nel tempo - sono le parole di Sara Doris, Vicepresidente di Banca Mediolanum -. Un luogo dove scoprire e riscoprire che la storia della nostra azienda è certamente intrecciata a quella di mio padre Ennio Doris, che l’ha fondata ea quella della nostra famiglia, ma è anche - la storia di una comunità fatta di persone che hanno creduto in una visione comune e che, con passione, dedizione e spirito di innovazione, l’hanno resa concreta giorno dopo giorno. Un’eredità che non vuole fermarsi nel tempo, ma rinnovarsi continuamente".

Il museo aziendale è uno spazio concepito per raccontare l’identità dell’impresa, un nuovo spazio espositivo è organizzato per aree tematiche affinché il visitatore possa vivere un’esperienza profonda e aggiornata. Ogni zona del museo unisce elementi fisici e digitali, mettendo in relazione oggetti, documenti, installazioni e contenuti multimediali. È possibile visitare il museo scrivendo a: museo@mediolanum.it