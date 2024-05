Due chili di droga nelle confezioni delle merendine: arrestato 52enne a Sesto

Milano – Nel box di casa nascondeva oltre due chilogrammi di droga per questo un italiano di 52 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Sesto San Giovanni (Milano). Per occultare lo stupefacente il cinquantenne aveva conservato la droga (hashish e anche 30 grammi di cocaina) in confezioni di svariate marche di dolci.

Sono stati gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Sesto San Giovanni a seguire l'uomo per diversi giorni e l'hanno fermato mentre si aggirava intorno a dei box. Nel suo non hanno trovato niente ma addosso aveva le chiavi di un altro locale. All'interno è stata trovata la droga per cui è stato arrestato.