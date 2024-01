Droga e pistola giocattolo: controlli al Falcon Residence, due arresti

Nascondevano le dosi di hascisc nel serbatoio delle capsule della macchina del caffe e sotto il materasso, i due fratelli egiziani di 20 e 22 anni arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Rho-Pero nell’ambito di un controllo all’interno del Falcon Residence di Pero. Il blitz all’interno dell’immobile di piazzale Unità d’Italia noto per il degrado, l’illegalità e la presenza di stranieri abusivi, è scattato all’alba con la presenza di una unità cinofila antidroga e il personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. I poliziotti qualche giorno prima avevano già individuato l’appartamento dove vivevano i due fratelli sospettati di spacciare droga che sono stati sorpresi ancora a letto, mentre dormivano. Durante la perquisizione sono stati trovati circa 350 grammi di hascisc in cucina e altri 50 grammi in camera, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. In un armadietto è stata rinvenuta anche una pistola giocattolo.

Ro.Ramp.